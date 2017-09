Sobrecarga laboral por falta de contralor y diagrama de trabajo en las escuelas

En el encuentro se trataron diversos temas que hacen a la tarea del Personal de Servicio de Apoyo en las escuelas y tuvo especial relevancia el relacionado con el nivel de ausentismo y como esto repercute en el trabajo de los compañeros que asisten a sus obligaciones laborales. El gremio planteó que muchos casos de ausentismo están bien justificados, por problemas de salud de los trabajadores que, muchas veces, no tienen las tareas bien delimitadas y se sobrecargan de trabajo, de manera tal que afectan a su salud. Por su parte, también se analizaron casos en los que el ausentismo no presenta una justa causa y que hay en los expedientes certificados que se extienden más de la cuenta.



Rubén Molina, secretario Gremial de la UPCN planteó que ‘hay compañeros que sobrecargan su trabajo porque este no está bien delimitado y no existe un sistema ordenado y un contralor efectivo del ausentismo, lo que hace que a veces, otro compañero tenga que hacer el trabajo de dos o tres personas en una escuela’. Los trabajadores de Servicio de Apoyo Escolar tienen un marco laboral poco claro que, ‘con la puesta en práctica del Manual de Misiones y funciones se organizaría, en beneficio de los propios compañeros’ agregó Molina.



Hasta tanto el MMF no se ponga en práctica, son varios los problemas que los compañeros de PSA afrontan día a día en sus tareas y esto es algo que ‘el Estado y los trabajadores tienen que afrontar’, dijo el secretario gremial.



En la reunión también se presentó al Consejo Escolar la nota 109/2017, que designa a ocho colaboradores de la UPCN que realizarán tareas gremiales durante estos meses.