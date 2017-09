Molinari se reunió con el secretario general de Empleados de Comercio por el cierre de comercios que venden alcohol

La medida alcanza a almacenes, supermercados, autoservicios, y todo comercio que expenda bebidas en envase cerrado para consumo fuera del local.



Molinari le entregó el proyecto al dirigente sindical, para fijar estrategias que impidan que la concreción de la iniciativa genere pérdidas de puestos de trabajo.



"La ordenanza no busca perjudicar a ningun trabajador de comercio sino controlar la venta de alcohol indiscriminada", detalló la concejal.



A su término destacó la predisposición y el apoyo de Gárnica en la búsqueda de acciones que permitan controlar la venta de bebidas alcohólicas.



Aseguró Molinari que el apoyo del dirigente radica además en la necesidad de combatir el trabajo en negro ya que existen comercios que venden alcohol en horario prohibido cuyos trabajadores no están registrados.



La norma establece que "los comercios y/o establecimientos habilitados para el expendio de bebidas alcohólicas fuera del local, no podrán permanecer abiertos después de las 00 horas".



Hasta ahora, un decreto del Poder Ejecutivo Municipal establecía la prohibición de la venta en envase cerrado, y obligaba a los inspectores municipales a sorprender en el acto a los comerciantes que violaban los alcances de esta norma, con el agravante que las multas eran de bajo costo para el propietario del comercio.



"El proyecto incluye la derogación de este decreto, que será reemplazado por una ordenanza que prohíbe a los comercios habilitados a vender alcohol a cerrar a la medianoche", recordó Molinari.



La iniciativa también avanza con la venta ilegal en domicilios particulares, con fuertes multas.



Vale agregar que el proyecto cuenta también con el apoyo de la Cámara de Comercio de Viedma, con cuyos dirigentes Molinari mantuvo reuniones a fin de avanzar en varias iniciativas que son de su autoría.