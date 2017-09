Lescano presentó proyecto de ley para facilitar el acceso a pasajes a personas con discapacidad

El Legislador Leandro Lescano de Juntos Somos Rio Negro presentó un Proyecto de Ley para que se garantice la reserva de pasajes online a las personas con discapacidad para viajar en la provincia mediante una página web accesible.



A nivel nacional, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ofrece la posibilidad de que las personas con discapacidad o trasplantadas que tienen derecho a viajar gratuitamente (ida y vuelta) puedan tramitar sus reservas por internet mediante un sistema de gestión de reservas de pasajes. Con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), brindado por el Ministerio de Salud de la Nación, o con el certificado emitido por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), las personas con discapacidad tienen acceso a este beneficio. El sistema genera un código de reserva que el interesado debe presentar 48 horas antes de viajar para retirar sus pasajes y presentar la documentación necesaria.



El problema que se presenta en la provincia es que al ser un organismo de legislación nacional, no se contempla ese beneficio por parte de las empresas que realizan viajes en el territorio de Rio Negro. Por ende, lo que busca este proyecto de Ley es que las personas con discapacidad puedan acceder a este sistema online para reservar pasajes gratuitos para su traslado dentro de la provincia. De este modo, La autoridad de aplicación deberá realizar las acciones pertinentes, así como brindar un asesoramiento para que se ejerza este derecho.



"Es importante legislar sobre esta temática porque muchas veces las empresas dan distintos argumentos para no cumplir con esa obligación legal. Necesitamos que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad sin ningún tipo de reparos y adaptándonos a las herramientas tecnológicas hoy existentes" afirmó Lescano.



La gratuidad del pasaje para las personas con discapacidad y su acompañante es un derecho estipulado en la Ley Provincial 2055 "Régimen de promoción integral de las personas discapacitadas". Sin embargo, muchas veces no se efectúa su cumplimiento debido a que se piden los documentos nacionales antes mencionados y trámites que la persona no posee o no pudo realizar. Es en ese sentido, es que este proyecto busca favorecer y facilitar el acceso a los pasajes gratuitos a todas las personas con discapacidad que deseen viajar en el territorio de la provincia.