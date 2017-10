El Plan Patagonia prevé inversiones por 130.000 millones para la región

En febrero último el presidente Macri, acompañado por los gobernadores patagónicos, presentó la idea pero recién en estos días se involucraron las obras.



Durante los próximos años el Gobierno Nacional apuesta a concretar importantes inversiones en infraestructura para permitir el despegue económico de toda la región patagónica.



Energía, transporte, áreas bajo riego y obra viales, son solo algunos puntos sobre los cuales la administración Macri se ilusiona en desarrollar en los próximos años. El “Plan Patagonia”, nombre al que le dio el gobierno central a esta importante iniciativa, es por ahora un sueño ya que la mayor parte de los fondos para semejante nivel de inversión todavía no están disponibles. Las principales obras que presentaron los gobiernos de la región se detallan en el gráfico adjunto.



Río Negro ingresó 44 proyectos para su evaluación y su posterior inclusión en este ambicioso plan.



En febrero último, desde Viedma, el presidente Mauricio Macri -acompañado por los gobernadores patagónicos- lanzó ese plan de desarrollo para la zona, priorizando “mejora de la infraestructura y de estímulo al empleo”.



En la elevación de proyectos, el gobierno de Alberto Weretilneck acumuló iniciativas por más de 72.000 millones de pesos, distribuidos en cuatro ejes estratégicos, como “recursos naturales, tecnología, infraestructura y desarrollo urbano”. El monto requerido es superior, ya que existen una decena de iniciativas en las que no están definidos sus gastos.



El listado de mega-construcciones está liderado por el ferrocarril Trasandino del Sur, con casi 1.100 millones de dólares y, también, figura el plan de energía de la Modernización del Proyecto Río Negro Superior, con unos 910 millones. Esta iniciativa, que impulsa Energía y el DPA, fue “diseñada para controlar crecidas y deprimir el nivel freático en los terrenos aledaños al río”, protegiendo tierras del Alto Valle, con sus cultivos bajo riego y sus áreas urbanas, y también generar energía hidroeléctrica. También existen varias ejecuciones viales.



Una construcción destacada por Río Negro es la “Red Digital Multiservicio de fibra óptica”, cubriendo a diferentes localidades, a partir de los “nodos de acceso” o distribución para la cobertura con tecnología de microondas. Ese proyecto tiene un costo por encima de los 20 millones. Con un monto de 50 millones, figura el Parque Eólico Cerro Policía, previéndose un proyecto de generación de energía de 300 MW.



Por su parte Neuquén presentó a la Nación 38 trabajos por cerca de 58.000 millones de pesos. La presa y central hidroeléctrica Chihuido I es la más cara, con 17.000 millones de inversión y le sigue su hermana Chihuido II, aguas abajo de la primera en el río Neuquén, con 7.000 millones.



A estas dos mega obras se sumaron dos: Cerro Rayoso y La Invernada que se las considera represas gemelas con 10.000 y 6.000 millones respectivamente.



El listado de proyectos incluye, entre otros puntos, siete proyectos de ampliación de unas 96.000 hectáreas bajo riego en el río Limay y en el lago Marí Menuco que guarda agua del río Neuquén.



En cuanto a las rutas provinciales se hizo un detalle de siete obras entre las que se destacan las turísticas que unen las ciudades de Aluminé y Pehuenia, Copahue y Caviahue, los pasos fronterizos con las rutas troncales y la ruta petrolera alternativa a la 7, la 67 que ahora está habilitada pero de ripio.



Los fondos, un tema que todavía está en discusión



Un dato no menor, es que todavía no está definida la fuente de financiación de los proyectos presentados.



El Gobierno trabaja para que los fondos lleguen a través de contratos de participación público privada, instrumento que permitirá atraer y agilizar inversiones.



El presupuesto 2018, contempla sólo obras que ya están en ejecución. Lo detalló el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su último informe al Congreso, al menos el boceto de lo que puede ser. “Todavía no han sido seleccionadas las iniciativas (...), por lo que no se puede especificar qué obras de infraestructura estarán incluidas en el Proyecto, ni su presupuesto o plazo de ejecución”, aclaró el jefe de ministros. De las 208 listadas para todo el sur, hay 11 en ejecución, 31 relevadas como “factibilidad” y 60 como “ideas”.