Del 2 al 6 de octubre, las familias inscriben a los estudiantes para el ciclo lectivo 2018

El proceso de inscripción -recepción y carga de formularios- se podrá realizar en cada establecimiento educativo o en las Supervisiones de Educación. Cada grupo familiar deberá seleccionar tres opciones de institución, con los turnos correspondientes. Tanto la planilla como la documentación a presentar podrán ser descargadas a través de la página web www.educacion.rionegro.gov.ar



Tanto para Inicial como Primaria, los criterios de ingreso se establecen de acuerdo al siguiente orden de prioridad:



-Estudiantes con discapacidad.



-Estudiantes que asisten a salas de Inicial anexas a la escuela primaria.



-Estudiantes a ingresar que sean hijos/as del personal docente y/o no docente que se desempeña en la institución elegida como primera opción.



-Estudiantes a ingresar que tengan hermanos/as cursando en la institución.



-Estudiantes que viven en el radio de influencia de la escuela.



-Estudiantes que no acreditan ninguno de los criterios anteriores.



Dichos ítems garantizan un ingreso directo, siempre y cuando lo permitan las vacantes disponibles, según variación de matrícula y capacidad edilicia de la institución.



Los estudiantes que no ingresen al establecimiento seleccionado como primera opción pasarán a la clasificación y sorteo de acuerdo al segundo requerimiento.



Este procedimiento se repetirá en cada caso que sea necesario, hasta que todos los estudiantes cuenten con su lugar, según el orden de preferencia y la disponibilidad de plazas de las instituciones.