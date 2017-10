Defensa del Consumidor: fallo contra fabricante de celulares

Asimismo deberá sumarse los nuevos intereses moratorios que "en caso de incumplimiento en término" esa suma devengue hasta el efectivo pago a la tasa activa, nominal y anual conforme doctrina del STJ en antecedentes de una causa caratulada "Guichaqueo" bajo apercibimiento de ejecución. En el fallo se condena también a la empresa Samsung Electronics Argentina S.A. al pago de una suma en concepto de multa civil (art. 52 bis Ley de Defensa del Consumidor), ello en concepto de capital, con mas otra suma en concepto de intereses moratorios en los mismos términos acordados para la empresa Elvira.



Antecedentes



La demanda fue presentada por un vecino en el marco de la ley 24.240, -Defensa del Consumidor- en contra de Samsung Electronics Argentina y Jorge Daniel Elvira a fin de que cumplan con la obligación de garantía, haciendo entrega de un lavasecarropas marca Samsung, en modelo igual al adquirido , solicitando se aplique la multa prevista en el art. 52 bis de la ley 24240 - y se resarzan los daños y perjuicios ocasionados con más sus intereses y costas.



El peticionante mencionó que la cuantificación realizada es sobre el rubro multa art. 52 bis ley 24240 y daños y perjuicios, siendo estos últimos estimativos, puesto que lo que se pretende es la entrega del bien en reemplazo del adquirido. En este sentido refirió que el en Mayo de 2.015 adquirió a Jorge Daniel Elvira, en su local comercial un lavasecarropas marca Samsung , el cual, luego de instalado en su domicilio y a partir del mes de octubre comenzó a tener leves pérdidas de agua.



Transcurrido un tiempo y verificado que la pérdida de agua se había incrementado y correspondía al lavasecarropas y no al uso que se hiciera del mismo, concurrió en el mes de diciembre al local comercial a fin de reclamar que se realizara el servicio técnico. La empresa refirió que lo debía solicitar directamente al fabricante Samsung, llamando a un número de teléfono. Finalmente y luego de una serie de tramitaciones y presentaciones por parte del damnificado, le fue asignado un nuevo secarropas de otra marca, es decir que nunca se cumplió la garantía ofrecida en la venta del producto ni su reparación ni cambio por un producto de la misma marca y calidad.



Fundamentos del fallo



Luego de recabar todas todas medidas probatorias pertinentes y correr las vistas a los involucrados, la sentencia ha recordado en primer término, el concepto de "consumidor". Es así que el fallo señala: "Resulta necesario tener presente considerar que consumidor es toda persona física que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social (art. 1 Ley LDC). Por ello se tuvo por acreditado que el damnificado encuadra en este ordenamiento, habida cuenta se acreditó la factura de compra, la devolución del Samsung, el cambio por otro de marca Longvie etc. Se destaca que el cliente goza de la protección de la salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno".



Asimismo la Jueza destaca que "tengo probado que Casa Elvira, Samsung y Visuar resultan ser los proveedores, entendiendo como tal a toda persona que desarrolla de manera profesional, la distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios , toda vez que está acreditada no solo la compra en Elvira, sino la relación de Visuar como distribuidor de Samsung y Samsung en su calidad de fabricante.



Garantía



En este sentido el fallo aclara que: "en relación a este conflicto, en virtud del vicio o defecto del bien adquirido que afecta los intereses patrimoniales del consumidor, es éste vicio o defecto que "dispara" el mecanismo legal de la llamada garantía por buen funcionamiento regulada en el art. 11 ss. y cc. de la ley 24.240.