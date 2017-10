Asumieron los nuevos funcionarios del Gabinete Provincial

Se trata de los ministros de Economía, Agustín Domingo; de Desarrollo Social; Nicolás Land y de Turismo, Cultura y Deporte, Arabela Carreras; el secretario General de la Gobernación, Nelson Cides y la secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Roxana Méndez.



Estuvieron presentes el vicegobernador, Pedro Pesatti; los ministros de Gobierno, Luis Di Giácomo; de Salud, Fabián Zgaib; de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Diomedi; de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan y Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva y los secretarios de Estado de Trabajo, Lucas Pica y de Energía, Sebastián Caldiero.



Además, estuvieron presentes el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarian y el juez del máximo cuerpo judicial, Sergio Barotto; el fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía; el contador General, Juan Kohon y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Erika Acosta.



También participaron del acto los intendentes de Río Colorado, Gustavo San Román; de Pomona, Miguel Jara; de Chichinales, José Rivas; de Comallo, Raúl Hermosilla y de Catriel, Carlos Johnston, entre otras autoridades provinciales y de empresas públicas.



Domingo: "Hay varias líneas para trabajar"



Luego de asumir, el nuevo ministro de Economía, Agustín Domingo, señaló es "una responsabilidad muy grande" asumir al frente de la cartera en reemplazo de Isaías Kremer. "Fueron casi seis años al frente de la Agencia de Recaudación Tributaria y que el Gobernador me haya honrado con este ofrecimiento es muy importante".



"Hay varias líneas para trabajar. Algunas más urgentes, como la elaboración del Presupuesto 2018. Venimos de dos años complicados desde el punto de vista presupuestario y financiero. El presupuesto del año pasado tenía un déficit de 2.400 millones de pesos, en gran medida por las modificaciones que hubo en los impuestos nacionales por coparticipación, lo que implicó una fuerte merma en nuestros recursos. Con trabajo, hemos logrado reducir ese déficit", explicó.



"Estamos trabajando para revertir la situación hacia el 2018 y 2019, planificando los números de la provincia fiscal y financieramente para volver al equilibrio. Ya hay buenas noticias porque económicamente los últimos meses hemos estado con superávit, pero hay una situación de arrastre que debemos planificar y reestructurar", señaló el Ministro.



Además, explicó que "tenemos la emisión del bono para el financiamiento de las obras del Plan Castello, tratando de colocarlo antes de fin de año. Venimos avanzando muy bien y creemos que vamos a llegar con esa fecha".



Carreras: "Es un gran desafío"



"Es un honor poder desempeñarme en esta tarea y también la confianza del Gobernador", destacó, por su parte, la nueva ministra de Turismo, Cultura y Deporte, Arabella Carreras. "Es un gran desafío seguir con las acciones que ya se vienen realizando", remarcó.



Además, se refirió al desafío de "garantizar algunas mejoras necesarias para todos los rionegrinos, como empezar a trabajar en la promoción de la temporada de verano, mejorar la infraestructura y la representación del Ministerio en la costa".



Carreras sostuvo que se trabajará en el armado de una Delegación del Ministerio en la costa "con presencia institucional importante y dialogando con todos los actores de la región, para arribar a una figura de consenso".



Land: "Tenemos que reordenarnos y fijar objetivos"



El nuevo ministro de Desarrollo Social, Nicolás Land, se refirió a la tarea que se viene por delante, en el marco del proceso de separación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.



"Tenemos que reordenarnos, fijar objetivos y avanzar. Una parte importante del personal del Ministerio migraría a la Secretaría. Bajo la órbita del Ministerio quedaría el área de Promoción y Protección de derechos, el Consejo de la Mujer, el área de personas con discapacidad y adultos mayores", señaló.



El nuevo titular de la cartera explicó que, en el corto plazo, se avanzará en el presupuesto para el año que viene y además "se seguirán ejecutando los programas que ya tiene mucha aceptación en la gente, como el Hábitat, Río Negro Presente y Capacitación en Oficios".



Cides: "Vamos a estar en contacto con la gente"



Finalmente, el flamante secretario general de la Gobernación, Nelson Cides, aseguró que "todos los funcionarios tienen el doble de sacrificio y es bueno recambiar y tomar oxígeno".



"Mi característica de trabajo es no quedarme quieto, lo copió bastante al Gobernador. Vamos a estar en contacto con la gente y ser más efectivos. Me gusta solucionar las cosas inmediatamente", reflexionó.



"El compromiso es redoblar el esfuerzo y trabajar para Río Negro. El objetivo es mejorar la gestión", finalizó.