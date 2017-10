Plan de emergencia de EdERSA por el temporal de viento

La distribuidora EdERSA confeccionó un plan de emergencia operativo para dar respuestas concretas frente a lo que se muestra como un nuevo temporal de viento que golpeará con dureza principalmente en el Alto Valle y la zona Atlántica.



Por eso, la empresa dispondrá de todo su cuerpo operativo a lo largo de estas jornadas, reforzado con todas las cuadrillas de contratistas que estén a disposición.



Es importante que todos los usuarios sepan que nuestros operarios no efectuarán tareas de restablecimiento de servicio en medio del temporal, dado que es fundamental resguardar su integridad física. Tanto por política de EdERSA como por mandado del sindicato de Luz y Fuerza, los trabajadores llevarán a cabo sus tareas cuando no existan riesgos para su persona.



Les recordamos que es necesario que los usuarios de EdERSA realicen el reclamo en el sistema SARA (08102229500) cuando se produzcan cortes en el suministro eléctrico o se encuentren ante un peligro en la vía pública. También es bueno difundir una serie de consejos vitales en cuanto a la seguridad en la calle durante inclemencias climáticas como las que se avecinan:



• No permita que nadie se suba a los postes que sostienen la red eléctrica en caso de anomalía. Sólo realice el reclamo al sistema SARA (08102229500) si observa tal situación.



• No se acerque a cables caídos o que se encuentren a baja altura por causa del viento.



• No utilice escaleras, varillas metálicas, antenas u otros elementos de riesgo en la cercanía de conductores eléctricos aéreos para arreglar algún problema ocasionado por el viento.



• Si árboles, carteles u otros objetos de la vía pública han provocado caída de líneas, sólo realice el reclamo al SARA.



• Si por causa del viento debe acceder a su techo de su propiedad a reparar alguna anomalía, asegúrese no estar en contacto con alguna línea eléctrica cercana.



• No se acerque a postes quebrados.



• Evite la circulación innecesaria durante fuertes vientos.



• Evite utilizar ascensores durante el temporal.



• Si el viento genera una caída de línea eléctrica sobre tu auto es una situación extremadamente peligrosa. Comuníquese en primera instancia con el número de Bomberos de tu ciudad, luego dé aviso al 08102229500. Utiliza la bocina para alertar a otras personas. No toques las ventanas, las puertas, ni nada que sea de metal, como la radio. Espera hasta que los bomberos o un profesional entrenado te rescate. Adviértele a cualquier persona que comience a caminar hacia el auto, para que debe permanecer bien lejos. Sólo si ves humo o fuego y es necesario salir del vehículo recuerda no hacer contacto con el auto y con el suelo simultáneamente.