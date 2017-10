Weretilneck: "Las ciudades necesitan instituciones fuertes"

Entre las beneficiadas se encuentran cooperativas de viviendas, grupos de la tercera edad, clubes e instituciones del deporte comunitario, asociaciones del scoutismo, iglesias, fundaciones, clubes de servicio y asociaciones culturales.



El gobernador, Alberto Weretilneck destacó la importancia de instituciones fuertes en la comunidad y el trabajo de una dirigencia comprometida. Y resaltó que este encuentro “tiene que ver con reconocerles de alguna manera el esfuerzo, el trabajo, el compromiso que ustedes tienen todos los días para tener un Cipolletti mejor”.



“Quiero agradecerles por todo lo que hacen en sus barrios y en sus instituciones y por no dejar de trabajar por la ciudad. Cuando las cosas nos importan a todos, cuando significan un compromiso de todos es cuando la ciudad va mejor”, manifestó el Mandatario.



Weretilneck se preguntó luego qué pasaría “si todos ustedes, todos los días del año no hicieran el trabajo que hacen. Seguramente habría muchas cosas que no se hacen. Y tendríamos una ciudad menos integrada, con más problemas”.



También manifestó que “si hay algo que caracteriza a Cipolletti es que salió delante de todas sus crisis, de todos los momentos difíciles que nos tocó vivir, porque tuvo instituciones fuertes”.



“Quiere desearles un feliz aniversario a cada uno de ustedes; y decirles que siempre van a encontrar en el Gobierno de la Provincia todo lo que necesiten para llevar adelante sus tareas. Lo más importante que tiene una ciudad es su dirigencia. Que no somos los políticos. La dirigencia son aquellas mujeres y hombres que todos los días hacen algo por el otro, para que estemos mejor. Y esos que todos los días se comprometen con el otro, con su barrio, con su institución, son ustedes. El aplauso y el festejo es por ustedes. Y este aporte es una caricia para que puedan seguir haciendo las cosas que quieren hacer”, puntualizó.