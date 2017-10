Estudios de laboratorio determinaron que no hay presencia de efluentes cloacales en el río Negro

Según informó la entidad, se extrajeron muestras de los muelles El Nacional y Mihanovich, sobre las márgenes de nuestra ciudad, las cuales fueron analizadas por el Laboratorio de FUNBAPA.



Se aclaró, en este contexto, que al momento del muestreo, no se observaron en el lugar las manchas que se aludían en las redes sociales, debido a que se habían cambiado las condiciones de marea y viento; por lo cual sólo se pudieron ver manchas dispersas, debido a sólidos flotantes y no se detectaron olores en el lugar.



Según se detalló desde los organismos intervinientes, el material flotante extraído estaba compuesto por espumas, arcillas y restos vegetales, en particular semillas algodonosas, características de los álamos y sauces que están presentes en todo el sector costero.



El color marrón, en tanto, se corresponde con los sedimentos que quedan atrapados en el entramado vegetal, considerando que en esta época, de floración y fructificación de la flora costera, es común que se produzcan estas acumulaciones flotantes en las orillas, aunque en menores extensiones. No presentaba olores de ningún tipo.



En ese sentido, los análisis efectuados en el Laboratorio de FUNBAPA, indicaron que los parámetros de calidad del agua del río Negro se encuentran dentro de los rangos normales, presenta un valor de baja salinidad acorde a los registros para la época y el caudal y el pH está en valores cercanos a la neutralidad y la turbiedad se encuentra en un valor muy bajo indicando alta transparencia.



Asimismo, se determinó que las concentraciones de los parámetros bacteriológicos hallados son bajas y el valor del contenido de Escherichia coli que es indicador de contaminación fecal, no denota correlación con materiales de origen cloacal en el área.



En relación al informe, el Subsecretario de Planificación y Patrimonio, Ing. Juan Carlos Ricca, expresó que "lo encontrado en el río no es materia fecal. Los resultados indican que el valor de los poliformes está en el orden 42 a 60 y para que se pueda usar de forma recreativa debe estar por debajo de 200 unidades, es decir, el agua es apta para el uso del recurso humano".



En el mismo sentido, enfatizó que "los resultados dieron una turbiedad de 5, que es excelentísima, teniendo en cuenta que para agua potable se admite hasta 2 y en cualquier río de otro lugar están normalmente de 20 a 50 para arriba, mientras que el PH está en 6,5 que es muy buen indicador, el río está absolutamente saludable".