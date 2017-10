Zara visitó obras escolares y afirmó: "Mi gestión apuesta a la educación, al semillero de alumnos que son nuestro futuro"

Junto a la presidenta del Concejo Deliberante, María Ciccone y funcionarios de su Gabinete recorrieron, en primera instancia, la obra de refacción del Salón de Usos Múltiples de la Escuela Nº 12, para la cual el Estado Municipal aportó el financiamiento.



Allí, el Jefe comunal fue recibido cálidamente por las autoridades y la comunidad educativa, y supervisó los trabajos que fueron finalizados hace pocos días con la colocación del cielo raso.



La directora del establecimiento, Gabriela Barga, sostuvo que "para cubrir el cielo raso fuimos juntando peso a peso y dijimos que nunca nos iba a alcanzar. En algún momento escuchamos que quizás llegaba el dinero que necesitábamos hasta que, este año, al fin pudimos concretarlo y para nosotros es un sueño hecho realidad, es un proyecto por el que trabajamos mucho".



"En estos casos no hay mucho para decir y la palabra que más nos sale a quienes formamos parte de esta institución es gracias y el valor de la palabra está en la sinceridad con la que se dice, gracias a la familia de la Escuela 12 y toda la comunidad de Villalonga por soñar juntos", añadió.



Para finalizar, se mostró agradecida con las gestiones del intendente municipal: "Un gracias especial e inevitable al señor intendente municipal porque este sueño no hubiera podido ser realidad si no hubiese sido por su apoyo", expresó.



Por su parte, Zara sostuvo que "esta obra es lo que nos corresponde hacer, como municipio, como intendente y mi equipo de obras públicas, sumado al reclamo de la directora y del delegado municipal".



Además, sostuvo que "para que Villalonga crezca y todas las localidades crezcan, utilizamos los fondos como corresponde; muchos se sorprenden de la cantidad de edificios educativos que estamos refaccionando y este SUM es solo una parte; también nos ocupamos de refacciones en la escuela Media Nº 1, del jardín Nº 903, de la terminación del SUM de la Escuela Nº 38 y así en cada una de las localidades. Es el Fondo Educativo y lo hemos aplicado donde corresponde".



"Hemos hecho muchas obras que se necesitaban, porque mi gestión apuesta a la educación, a este semillero que tenemos que son nuestro futuro, tienen que contar con buenas condiciones, además del cuerpo docente que los acompaña y apuesta por ellos, junto a la comisión de padres que los acompaña", resaltó el mandatario.



Finalmente, enfatizó: "Estoy convencido de que juntos podemos, no es solo el Estado municipal, sino que contamos con el acompañamiento de la comunidad".



En el lugar se realizó la reparación de cubierta, desagües y se culminó con el cielo raso.



Las nuevas instalaciones se inaugurarían en el mes de noviembre, fecha en que la institución cumple su 90º aniversario.



Luego, el Intendente y su equipo se trasladaron a la obra que se lleva adelante en la Escuela Media Nº 1, Paso Alsina, donde se realizan arreglos en calefacción, cañerías, calderas, radiadores, pintura, reparación de pisos, construcción de nuevos sanitarios y ampliación de la biblioteca.