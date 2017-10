El Museo Tello vuelve reconvertido para el rescate de la identidad rionegrina

La ministra de Turismo, Cultura y Deportes, Arabela Carreras, destacó el trabajo de la Secretaría de Cultura a cargo de Ariel Ávalos y el compromiso del Gobernador Weretilneck con este gran aporte a la vida cultural de la capital de la Provincia con una gran riqueza histórica.



"Para la capital el Museo Tello es un símbolo, prácticamente el Documento de Identidad de Viedma, y su reapertura al público cobra una significativa importancia. Por eso también quiero destacar el esfuerzo de todos los que trabajan en el museo, ya que este logro no podría hacerse sin ese fundamental aporte que ellos hacen", ponderó Carreras.



Un viejo libro que atesora conocimientos de alto valor patrimonial es lo primero que se expondrá en la reapertura del Museo Histórico Regional Gobernador Eugenio Tello, institución que desde su creación en 1971 salvaguardó la historia de Viedma y de la zona con libros antiguos, documentos, fósiles, piezas milenarias y creaciones precolombinas.



Con una de las colecciones arqueológicas más relevantes de la Provincia y una importante hemeroteca, el museo abrirá sus puertas el 13 de octubre en calle San Martín 360 de Viedma. Albergará la Biblioteca Histórica y el Registro de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.



Esta nueva etapa del Museo Tello estará marcada por la revalorización de la identidad del pueblo desde sus diferentes vertientes, la originaria y las de diferentes colectividades que han hecho de Viedma y la zona un lugar cosmopolita desde prácticamente su fundación. En esa dirección, el personal del museo elaboró una serie de muestras en las que todas las piezas serán exhibidas por turnos, siguiendo un claro sentido temático.



En la inauguración se exhibirá el libro Hablan los hijos de Martín Fierro de Rufino Marín. La pieza fue escrita en 1933 y recopila una serie de once entrevistas con internos de la colonia penal de principios de siglo. Posteriormente fue recopilada en un libro en Buenos Aires después de haberse publicado todas esas entrevistas en el mítico diario Crítica, el de mayor circulación de la Argentina en ese entonces.



"Este libro es la última pieza rescatada en la mudanza realizada del anterior edificio del Museo y nos pareció que, a modo simbólico, era importante ponerlo en valor en una muestra simbolizando que después del tiempo transcurrido en que no hubo apertura al público la historia siguió estando presente para darnos identidad", destacó Gabriela Costanzo, directora de Patrimonio Cultural de la Secretaria de Cultura de la Provincia.



Costanzo informó que esta nueva etapa del Museo Tello será diferente a la anterior ya que se trabajará para que sea un museo vivo, donde además de la exhibición de piezas también sea un lugar de estudio, de debate y de movilización cultural.