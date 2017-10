Odarda reitera pedido para que se investiguen las estelas químicas

El Jefe de Gabinete Marcos Peña en su Informe 100 al Senado explicó que a la fecha sólo se han realizado dos estudios por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil, la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Servicio Meteorológico Nacional, que descartaron la presencia de productos químicos nocivos para la salud. "Entendemos que este es un tema serio, que requiere mayor investigación y estudio por parte del Estado.

Recordemos que un ex trabajador del Parque Nacional Nahuel Huapi estudió intensamente el fenómeno y ha radicado denuncias sobre las presuntas fumigaciones en Córdoba", explicó Odarda.

Por último, Odarda confirmó que reiterará su pedido para que se avancen con mayores estudios al respecto. "Es necesario brindar tranquilidad a la población y tener certezas de que no se está exponiendo su salud. Hay que cuidar y sanear el Lago, pero no debemos olvidarnos de la contaminación que puede ocurrir en nuestro cielo", concluyó la candidata a diputada nacional.