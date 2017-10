Odarda solicitara a diputados que se reconozca la fibromialgia como enfermedad en todo el país

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce a la fibromialgia como una enfermedad reumatológica incurable, pero en la República Argentina no. En la actualidad numerosas personas la padecen pero al no estar incluida en el Programa Médico Obligatorio de Salud no cuentan con tratamientos, cobertura en las Obras Sociales como también así atención médica especifica y deben cargar con todos los costos del tratamiento, diagnóstico y atención médica.

Odarda solicitará a la Cámara de Diputado de la Nación la necesidad de avanzar con el tratamiento y aprobación de los proyectos de ley número 1011-D-2015 " Fibromialgia " para que se declare de interés nacional su prevención, cobertura, tratamiento y el proyecto de ley número 0216-D-2017 sobre el cuidado integral de la salud de las personas con esta enfermedad con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes.