Río Negro inicia su participación en los Juegos Evita

La delegación de deportistas, que arribó ayer a Mar del Plata, iniciará hoy su participación. De 33 disciplinas la Provincia participará en 29 con 724 jóvenes deportistas que representan a cada uno de los municipios rionegrinos.



La Secretaría provincial de Deportes entregó la indumentaria deportiva a cada uno de los chicos y cuerpos técnicos y por la tarde realizó la acreditación.



En el acto inaugural, desarrollado sobre la costa, se vivieron espectáculos artísticos y hubo juegos para los chicos.



En el desfile de las banderas de ceremonia la de Río Negro fue portada por la viedmense Victoria Linares, campeona sudamericana de judo en la categoría Infantil.



La delegación además está acompañada por los cuerpos técnicos, médicos y personal de la Secretaría de Deporte.



En Mar del Plata se vive y respira deporte y compañerismo. Alrededor de 20.000 chicos y chicas de todo el país se dan cita en la ciudad donde Río Negro quiere ser protagonista nuevamente.



Rionegrinos de 12 a 17 años serán parte de esta nueva edición hasta el próximo sábado donde competirán en los más de 50 escenarios deportivos. La competencia les permite a miles de chicos compartir con sus pares de todas las provincias, siendo un ámbito de integración, formación y participación deportiva.



Los equipos están conformados por los mejores deportistas que superaron las instancias clasificatorias que se desarrollaron a lo largo y ancho de la provincia.



El año pasado Río Negro quedó en la décima posición a nivel nacional, consolidándose como la mejor provincia de la Patagonia y este año buscará repetir.



Los equipos de Río Negro en Evita:



Bádminton (Sub 14, modalidad doble e individual en ambas ramas)

Básquet 3x3 (Sub 14, sub 16 en ambas ramas)

Básquet 5x5 (Sub 15 y sub 17 en ambas ramas)

Vóley (sub 14, sub 15 y sub 17, modalidad comunitaria y escolar en ambas ramas)

Beach vóley (sub 14 en ambas ramas)

Cestoball (Sub 14 femenino)

Fútbol (Sub 14 y sub 16, modalidad 11 y 7 jugadores, en ambas ramas)

Handball (Sub 14 y sub 16 en ambas ramas)

Hockey (Sub 14 y sub 16 en ambas ramas)

Pelota paleta (Sub 16 masculino)

Rugby (Sub 16 masculino)

Tenis de mesa (Sub 14, modalidad single y doble en ambas ramas)

Ajedrez (Sub 14 y sub 16, modalidad individual y por equipos en ambas ramas)

Acuatlón (Sub 16 y sub 16 en ambas ramas)

Gimnasia Rítmica (Sub 14 y sub 16 en ambas ramas)

Gimnasia Artística (Sub 14 y sub 16 en ambas ramas)

Atletismo (Sub 14 y sub 17 en ambas ramas)

Boxeo (Sub 15 masculino)

Ciclismo (Sub 14 y sub 16, modalidad ruta y montaña)

Nado sincronizado (Sub 14 femenino)

Natación (Sub 14 en ambas ramas)

Optimist (Sub 14 en ambas ramas)

Canotaje (Sub 14 en ambas ramas)

Patín artístico (Sub 14 femenino)

Levantamiento olímpico (Sub 15 en ambas ramas)

Taekwondo (Sub 14 en ambas ramas)

Judo (Sub 14 en ambas ramas)

Karate (Sub 16 en ambas ramas)