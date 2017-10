Reforma Procesal Penal: se realizó el primer juicio interprovincial entre Cipolletti y Puerto Madryn

El hecho que se está juzgando es un hurto que ocurrió en octubre de 2015 en Chubut. Una familia oriunda del Alto Valle había viajado a la vecina provincia y en esas circunstancias estacionaron su vehículo para visitar un lugar turístico. Cuando regresaron descubrieron que les faltaba una billetera que había quedado en el interior del auto. Contenía documentación y dinero.



La víctima pudo observar a tres personas que se subieron a otro coche y entonces se produjo una persecución. En el trayecto se comunicaron con el número 101 de la Policía.



Uno de los presuntos autores fue arrestado y ahora está siendo sometido a juicio.



La víctima había sido citada como testigo a los tribunales de Puerto Madryn pero se vio impedida de viajar por cuestiones económicas. Entonces la Oficina Judicial de Chubut inició las gestiones con la Oficina Judicial de Río Negro. “Sabíamos que la provincia de Neuquén tiene equipamientos para realizar videoconferencias pero solo al interior de su propia provincia, nunca imaginamos que Río Negro – con un proceso tan nuevo – poseía esta tecnología. Nosotros en Chubut estamos trabajando con este sistema hace 12 años y sólo grabamos las audiencias en formato audio mientras que Río Negro tiene sofisticados sistemas de videograbación”, indicó sorprendido uno de los operadores técnicos de Puerto Madryn mientras se realizaba la conexión de ambos sistemas.



Por la Oficina Judicial de Cipolletti concurrieron el subdirector Rodrigo Martínez y la operadora de sala Luz Flores.



La víctima fue citada a una de las salas de audiencias de Cipolletti y se inició la videoconferencia. En Puerto Madryn se encontraban la jueza Marcela Pérez, la fiscal Silvana Salazar y el imputado con su defensor particular.



La jueza inició la audiencia e informó a las partes que se trataba de la última testimonial antes de concluir el juicio. También explicó que la testigo víctima iba a responder preguntas por videoconferencia.



En este contexto, la mujer se explayó acerca de lo que había ocurrido esa mañana de octubre de 2015. Incluso desde Chubut le exhibieron un acta y hasta pudo reconocer su propia firma.



Al concluir su declaración se mostró agradecida con los operadores de Río Negro. “La verdad no iba a poder viajar, y sí lo hacía el Estado me estaba haciendo gastar más de lo que robaron. Ahora me siento más tranquila”, afirmó.



Delegación de Comunicación Judicial de la Cuarta Circunscripción - Dirección de Comunicación - Poder Judicial de Río Negro