Aunque algunos quieran mirar para otro lado: no estamos todas, falta Silvia

Silvia falta desde el 4 de junio y todavía no hay avances en la investigación judicial. No hay imputados, no hay pistas firmes. Esta semana se realizó una pericia en la casa de la mujer, en el barrio 30 de marzo, a partir de indicios que se desprenden de testimonios de los que la fiscal dispone desde hace más de 4 meses. La excusa: hacía falta equipamiento especial que debió llegar desde la provincia de Chubut. ¿No podría haberse acelerado la obtención de estos equipos? ¿Considerará el Poder Judicial de Río Negro que el caso no lo amerita?



Se trata de una vecina de Viedma que está desaparecida. Una mamá, una hija, una hermana, una amiga, una compañera. Se trata de una mujer a la que distintas instituciones del Estado le dieron la espalda y por eso ahora les incomoda hablar de su desaparición.



Pero Silvia nos mira de frente. Con su mirada serena y penetrante nos recuerda que no estamos todas y que si tocan a una, nos tocan a todas.