Con mucho entusiasmo, largó la temporada de verano en las Grutas

La temporada 2017/2018 del balneario Las Grutas largó con todo. Con muchos visitantes que eligieron estas playas del Golfo para pasar unos días y un clima ideal para disfrutar a pleno, quedó todo listo para empezar a vivir el verano.



La presentación oficial se llevó a cabo ayer en Casinos del Río con la presencia del gobernador, Alberto Weretilneck, acompañado por el intendente de San Antonio Oeste, Luis Ojeda, y demás autoridades provinciales, municipales y de entidades privadas.



Durante el lanzamiento, el Mandatario firmó un convenio con el Intendente Ojeda por $3.500.000, que serán destinados a garantizar un correcto servicio de guardavidas durante la temporada.



"Este año estamos con una vitalidad y una fuerza muy grande y coordinar las acciones con los sectores privados, el municipio y la provincia, creo que es un muy buen punto de partida", afirmó Weretilneck.



En este marco, resaltó el operativo que llevará adelante el Estado provincial en seguridad y salud: "En primer lugar vamos a garantizar la seguridad porque no hay vacaciones fructíferas si no hay una correcta prevención del delito, es el gran desafío de la provincia".



"En los próximos días llegarán unos 100 efectivos de la Policía de Río Negro, junto a grupos especiales, que van a estar todo el verano", agregó.



Con respecto a la salud, el Mandatario enfatizó: "Estamos en plena construcción del hospital de Las Grutas y no alcanzamos, pero vamos a reforzar el personal con médicos y enfermeros para garantizar las 24 horas durante toda la temporada, una correcta prestación del servicio de salud como corresponde".



A su vez, destacó el trabajo que llevará adelante el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con actividades recreativas, deportes de playa y distintos espectáculos culturales.



Además, Weretilneck resaltó la obra de ampliación del acueducto SAO-Las Grutas "para garantizar el normal abastecimiento de agua potable durante todo el verano". "Tenemos mucho optimismo y estamos en presencia de una gran temporada, porque queremos que aquellos turistas que vengan, quieran volver", finalizó.



Acompañaron el delegado municipal de Las Grutas, Guillermo Masch; la secretaría de Turismo de San Antonio Oeste, Nadina Gutiérrez; la directora de Cultura, Marcela Dodero; la ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva y el ministro de Desarrollo Social, Nicolás Land; el director de Municipios, Guillermo Oliva Tagle; el secretario de Deportes provincial, Marcelo Szczygol; el diputado nacional, Sergio Wisky, y los legisladores Facundo López, Adrián Casadei y Javier Iud.



"Las Grutas" y el mar de fondo, una postal perfecta



Uno de los momentos más emotivos del lanzamiento se vivió cuando quedaron inauguradas las letras corpóreas de Las Grutas.



Las flamantes letras se instalaron en la costanera, a la altura de Tercera Bajada, con el objetivo de que se transforme en un paseo obligado de los turistas y todos se lleven la imagen de recuerdo con el mar de fondo, para formar una postal perfecta.



Los productores se muestran



Muchos productores y emprendedores de la zona se dieron cita este fin de semana en Las Grutas y lo hicieron en la Globa que puso la Agencia Provincial Crear en la tercera bajada. El Gobernador Weretilneck recorrió los diferentes stands y pudo observar el gran impulso que está teniendo el sector, con la ayuda de la provincia.