El pueblo unido en defensa de los Derechos Humanos

Luego de dos años de gobierno, con dos elecciones ganadas el macrismo avanzó aceleradamente en la imposición de políticas neoliberales que generan en los sectores populares el aumento de la desocupación, el cierre de pequeñas y medianas empresas, el recorte de garantías constitucionales y la implementación de una política represiva para frenar los justos reclamos de la clase trabajadora.



Gracias al cerco mediático, se manipula a la opinión pública, al mejor estilo que los gobiernos totalitarios descriptos por Hanna Arendt: La propaganda y la violencia no son nunca contradictorias-de hecho-el uso de la violencia es parte d la propaganda (...) se asumen como necesarios en tanto permiten expresar el resentimiento, la frustración y el odio constantemente presentes en la sociedad a la cual va dirigida, esta canaliza su energía contra el enemigo señalado y en apoyo de sus gobernantes". Para imponerlo, fue necesario cercenar las voces disidentes, con la derogación encubierta de la Ley de Comunicación Audiovisual, lo que provocó, entre otras censuras, la pérdida de la fuente laboral de 2000 periodistas.



En este marco, se encarceló sin causa a referentes sociales como Milagro Sala, Agustín Santillán, Facundo Jones Huala, este último con el objetivo de juzgarlo por una causa de la que fue liberado luego de probar torturas y apremios ilegales que nunca llegaron a juicio, a referentes políticos como ex funcionarios, sin mediar debido proceso y se llegó a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, por defender los justos reclamos de las comunidades Mapuche, sindicada como el nuevo enemigo de destruir.



También este día de los derechos humanos, encuentra a 44 familias esperando saber qué pasó con la tripulación del submarino "Ara San Juan", luego de semanas de manipulación perversa de la información, que ahora pretende elevarlos a la categoría de héroes, cuando en realidad son víctimas de la inoperancia de funcionarios como el Ministro de Seguridad, Oscar Aguad.

Consideramos que los derechos económicos, son derechos humanos, por lo tanto el avance de la reforma laboral, previsional y fiscal significan un ajuste en la clase trabajadora de nuestro país y de toda Latinoamérica. El debate de la sesión plenaria de la Organización Mundial del Comercio, que se desarrollará en Buenos Aires desde el 10 hasta el 13 de diciembre significará la profundización brutal del modelo de acumulación capitalista en toda la región, que se legitimará con la firma de un acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, que impulsan los gobiernos de derecha de Argentina y Brasil.



Sumada a la resistencia de las organizaciones sindicales, sociales y políticas que se movilizan contra el OMC, se logró la solidaridad de ONG críticas al sistema capitalista. Por esta razón, la cancillería argentina denegó el ingreso de 60 activistas y deportó a dos periodistas lo que generó un escándalo internacional en reclamo de la pluralidad de voces.



Se pueden sumar numerosos ejemplos de avasallamiento de los derechos en el cotidiano, así nos encontraros recordando el Día Internacional de los Derechos Humanos y los 34 años de democracia ininterrumpida en Argentina. No hay margen para celebrar si no se hace junto a quienes decidieron poner cuerpo, mente y corazón, en todos y cada uno de de los espacios la resistencia al modelo.



Es posible la esperanza cuando participamos de las multitudinarias marchas convocadas por sindicatos y organizaciones sociales que han comprendido, que la defensa de los derechos se hace en conjunto, con la convicción que no existen las salvaciones individuales, que el triunfo de los pueblos es colectivo, nacido al calor de los debates, la unidad en la acción y el compromiso de construir una sociedad solidaria, sin exclusión y con justicia social



Gral Roca-Fiske Menuco, 10 de diciembre de 2017:



Viviana Orellano, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades

María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura

Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización

Marcelo Nervi, Secretario Adjunto

Patricia Cetera, Secretaria General