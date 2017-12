"La inflación sigue en alza y los salarios cada vez más desvalorizados"

Venimos solicitando al gobernador una reunión para posibilitar un adelanto de lo que acordemos para 2018, de manera tal de no quedar desfasados tal y como viene sucediendo a consecuencia de acordar recién posteriormente a marzo los incrementos salariales. Y ahora, con los nuevos datos, a la solicitud se suma el tratamiento de los puntos porcentuales que superan a lo acordado en abril. En este sentido, en el día de la fecha, enviamos nuevamente al gobernador una nota de solicitud de reunión del Consejo Provincial de la Función Pública antes de fin de año.

La bajada de línea nacional proponía para este año un techo al aumento salarial del 17 %, sosteniendo enfáticamente que la política económica no marcaría un incremento superior a ese porcentaje. Ya en diciembre, incluso el INDEC pasó los límites de los 17 puntos y las mediciones de la ODE lo ponen en 26; además, lo vemos a diario cuando hacemos las compras familiares, porque es evidente que una gran mayoría de los productos de la canasta básica subió incluso más que el 26% en lo que va del año. Sumado a esto, las tarifas (gas, luz y agua) sufrieron aumentos escandalosos y las cuatro subas de combustible superaron el 30% en 2017.

La Mesa Directiva provincial de UPCN, a través de una nota firmada por su secretario general, le solicitó al gobernador en el día de hoy el urgente tratamiento del tema salarial de los estatales de la Administración Pública.

El secretario general de la UPCN Río Negro, Juan Carlos Scalesi, dijo que ‘el 26 por ciento interanual a la fecha hace impostergable una reunión de la mesa de la Función Pública, los salarios se han desvalorizado mucho y la canasta básica no para de subir’.

Por otro lado, Scalesi remarcó que ‘venimos diciendo al gobernador que necesitamos recibir con el sueldo de enero un adelanto a lo que acordemos para 2018, porque los atrasos en la implementación de los acuerdos que fuimos alcanzando suman ya un año y ahora, además, debemos tratar los puntos inflacionarios que sobrepasan el 23.50 establecido en el Acta Nº2/2017”.