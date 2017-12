Advierten a quienes tienen vehículos radicados en Patagones que deben hacer la VTV

La situación se tornó confusa para un hombre automovilista que tras ser advertido que sino realizaba la VTV en la planta de verificación Técnica Vehícular de Patagones deberá pagar una multa. El señor realizó hace tres meses la RTO en Viedma, donde le dijeron que era nacional y que no debía tener problemas.



Consultadas las autoridades del área de Inspección General, comentaron que los controles vehiculares son realizados por personal de la VTV con acompañamiento de inspectores municipales y policía. En los mismos se advierte sobre la reglamentación que requiere que los autos radicados en Carmen de Patagones, realicen la VTV en la planta ubicada en la Estación del Ferrocarril.



Son varias las personas que están confundidas respecto a la realización de la VTV en Patagones, considerando que realizaron la RTO en Viedma y ahora, deben realizar nuevamente la VTV en Patagones para no correr riesgos de multas.



Otra situación particular que sucedió, es que a aquellos automovilistas cuyos vehículos radicados en Patagones fueron a hacer la RTO en Viedma no fueron atendidos y debían esperar a que la planta de VTV vuelva a Patagones para poder hacer ese trámite.



La necesidad de una planta permanente en el distrito de Patagones y la cercanía con Viedma se prestó a confusión para muchas personas considerando que hasta mediados de año no había ningún tipo de problemas para la realización de la RTO en la planta de la Capital Rionegrina y de repente no están habilitados. Quién se hace cargo de los gastos de esas personas que confiaron en la palabra de las autoridades de la RTO en Viedma y ahora están en falta y deben volver a desembolsar dinero para una nueva prueba de su vehículo.